 الآلاف في إيطاليا يتظاهرون من أجل الفلسطينيين رغم الحظر في يوم الهولوكوست - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الآلاف في إيطاليا يتظاهرون من أجل الفلسطينيين رغم الحظر في يوم الهولوكوست

د ب أ
نشر في: الأحد 28 يناير 2024 - 12:28 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 12:28 ص

احتشد عدة آلاف من الأشخاص في الشوارع في أرجاء مختلفة من إيطاليا، ليشاركوا في مظاهرات دعما للفلسطينيين رغم حظر الشرطة للفعاليات التي تأتي في اليوم العالمي لذكرى الهولوكوست (المحرقة النازية).

وذكرت الشرطة أن مئات المشاركين انضموا للمظاهرات في روما ومدن أخرى اليوم السبت في مسيرات كانت جميعها تقريبا سلمية.

واحتشد نحو 1200 شخص في الشوارع بميلانو، حيث وقعت اشتباكات مع الشرطة. وهتف بعض المتظاهرين ضد إسرائيل وحملوا ملصقات تتهمها بارتكاب إبادة جماعية.

وحظرت السلطات المحلية في روما المظاهرات في إشعار قصير الأجل أمس الجمعة بعد مناشدة من الحكومة اليمينية، لمنع خطاب الكراهية ضد إسرائيل اليوم.

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