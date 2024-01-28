إنهاء إضراب سائقي قطارات البضائع في شركة دويتشه بان الألمانية

أنهت نقابة سائقي القطارات الألمان (جي دي إل)، إضراب سائقي قطارات البضائع في شركة "دويتشه بان"، وذلك حسبما أعلن متحدث باسم الشركة مساء اليوم الأحد.

وأعلن المتحدث عن عودة حركة النقل بشكل تدريجي بدءا من الساعة السادسة مساء.

وفي المقابل، سيستمر إضراب سائقي قطارات نقل الركاب حتى الساعة الثانية من صباح غد الاثنين (بدلا من السادسة مساء نفس اليوم).

كانت الشركة والنقابة توصلتا ليلة الجمعة/السبت قبل الماضية إلى اتفاق بخصوص إنهاء الإضراب بشكل مبكر وبخصوص التزام الجانبين بالتخلي عن اتخاذ أي تدابير نزاعية حتى 3 مارس، وهو ما يعني استبعاد حدوث إضرابات في السكك الحديدية خلال الأسابيع الخمسة القادمة حيث أعلن الجانبان أنهما يستهدفان التفاوض على اتفاقات جماعية جديدة خلال هذه الفترة.

وعلى عكس الحال في قطاع نقل الركاب، فإنه لا يجري إلغاء رحلات قطارات عادةً في قطاع نقل البضائع. بدلا من ذلك، تتسبب الإضرابات في تكدس البضائع التي يتعين التعامل معها الآن.

وقال المتحدث باسم الشركة: "وفقا للتجارب، يستغرق الأمر عدة أيام حتى تعود حركة نقل البضائع إلى العمل الطبيعي"، وأشار المتحدث إلى أن حجم البضائع المتراكمة "كبير".

وأضاف المتحدث أن هناك عددا من قطارات البضائع للمسافات البعيدة جاهزة للانطلاق ويمكن إرسالها فورا إلى الخطوط.

كان إضراب سائقي قطارات البضائع في الشركة بدأ مساء يوم الثلاثاء الماضي، ونظرا لكثرة منافسي "دويتشه بان" المملوكة للحكومة في مجال الشحن، فإن حركة نقل البضائع استمرت على الخطوط الحديدية خلال الأيام الماضية وذلك رغم الإضراب.

وأفاد اتحاد شركات نقل البضائع عبر السكك الحديدية بأن حصة منافسي "دويتشه بان" من القطاع الخاص تقارب 60% في سوق نقل البضائع بالقطارات.