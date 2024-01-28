للمرة الأولى من نوعها في العالم، استخدمت السلطات في ولاية ألاباما الأمريكية غاز النيتروجين؛ لتنفيذ حكم إعدام بحق سجين لتثير الواقعة جدلا كبيرا في العالم.

ومع أن حوالي نصف الولايات الأمريكية ما زالت تطبق قوانين عقوبة الإعدام باختلاف طرقها، فبعض الولايات ما زالت تسمح بالإعدام شنقا أو رميا بالرصاص أو باستخدام الكرسي الكهربائي، إلا أن الإعدام بغاز النيتروجين أصبح أكثر الطرق المثيرة للجدل في العالم.

ووفقا لما نقلته شبكة "بي بي سي" البريطانية، فقد كان من المقرر في البداية إعدام السجين كينيث يوجين سميث، المتهم في قضية قتل زوجة واعظ عام 1988، بالعقاقير القاتلة في نوفمبر من عام 2022، لكن بعد فشلها استخدمت الولاية غاز النيتروجين في إعدامه، من خلال استخدام قناع مركز على وجه السجين بغاز النيتروجين النقي.

- كيف ومتى يكون غاز النيتروجين قاتلا للإنسان؟ وكيف استخدمته الولاية الأمريكية في الإعدام؟

غاز النيتروجين هو غاز خامل وعديم اللون والرائحة ولا يدعم حياة الإنسان، وهو في حد ذاته ليس غازا ساما، فالنيتروجين يشكل أكثر من ثلاثة أرباع الغلاف الجوي للأرض.

ومع أن كل شخص يحتاج إلى الأكسجين للبقاء على قيد الحياة، لكن الهواء يتكون من 78% من النيتروجين، و21% فقط من الأكسجين وكميات ضئيلة من الغازات الأخرى.

لكن استنشاق غاز النيتروجين في شكله النقي المركز يؤدي إلى اختناق الأكسجين الواصل إلى الدماغ، وهي عملية تسمى نقص الأكسجين بسبب النيتروجين.

ويحدث نقص الأكسجين بالجسم عند استنشاق تركيز عالٍ من غاز النيتروجين؛ مما يؤدي إلى استبدال الأكسجين في الجسم والتسبب في الوفاة.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن أستاذ الجراحة في كلية الطب بجامعة ولاية أوهايو الدكتور جوناثان جرونر، إن الإعدام باستخدام غاز النيتروجين يؤدي بشكل أساسي إلى تعطيل الجهاز التنفسي.

واستشهدت إحدى الدراسات التي تم إعدادها للمشرعين في أوكلاهوما الذين يدرسون السماح بتنفيذ عمليات الإعدام بغاز النيتروجين، بأبحاث خلصت إلى أنه دون وجود الأكسجين، فإن استنشاق 12 نفسًا فقط من النيتروجين النقي سيؤدي إلى فقدان مفاجئ للوعي، ووفقا لشبكة "بي بي سي".

وحذر أطباء وناشطون من المخاطر الكارثية لغاز النيتروجين، والذي قد لا يقوم بمهمته في القتل، وإنما يترك أعراضا تتراوح من الارتجافات العنيفة، إلى الحياة في حال وعي دون إبداء أي استجابة جسدية، وربما تسرب الغاز من القناع والتسبب في قتل آخرين في الغرفة.

وانتقد خبراء الأمم المتحدة إعدام السجين سميث، مؤكدين أنه قد يشكل تعذيبا، حيث قالوا في بيان صحفي: "نحن نشعر بالقلق من أن نقص الأكسجين بالنيتروجين قد يؤدي إلى وفاة مؤلمة ومهينة".