لندن تعلن عن تعرض سفينة حربية بريطانية لهجوم في البحر الأحمر من جانب الحوثيين

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عن تعرض سفينة حربية لهجوم في البحر الأحمر بطائرة مسيرة تابعة للحوثيين في اليمن.

وكتبت الوزارة في بيان على منصة إكس اليوم الأحد أن الهجوم الذي وقع أمس السبت تم التصدي له بنجاح، مشيرة إلى أن مدمرة الصواريخ الموجهة "إتش إم إس دايموند" تمكنت من تدمير الطائرة المسيرة باستخدام نظامها الصاروخي "سي فايبر".

وذكرت الوزارة أن هجوم الطائرة المسيرة لم يسفر عن وقوع أضرار أو إصابات.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس إن" عزمنا على حماية الأرواح البريئة وحق المرور السلمي (في البحر) لا يمكن أن يتزعزع على الإطلاق".

يذكر أن جماعة الحوثي استهدفت بشكل متكرر سفنا لها علاقة بإسرائيل في البحر الأحمر، وذلك منذ بدء إسرائيل عملياتها العسكرية في قطاع غزة، وتهدف الجماعة من خلال هذه الهجمات إلى التضامن مع حركة حماس والضغط من أجل إنهاء الحصار على القطاع.

ويمر قبالة ساحل اليمن واحد من أهم ممرات الملاحة في التجارة العالمية، حيث يمكن لسفن الشحن التجاري من خلال هذا الممر الوصول من المحيط الهندي عبر قناة السويس في مصر إلى البحر الأبيض المتوسط. وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذتا ضربات عسكرية عدة ضد مواقع الحوثيين في اليمن لردع الجماعة عن شن هجمات في هذا الممر الملاحي.