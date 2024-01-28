الجيش الروسي يصد 5 هجمات للقوات الأوكرانية في خاركوف ودونيتسك

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قال المتحدث باسم المجموعة القتالية الغربية الروسية، سيرجي زيبينسكي، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن وحدات المجموعة صدت ما مجموعه خمس هجمات شنتها مجموعات هجومية أوكرانية في منطقة خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف زيبينسكي "صدت وحدات البنادق الآلية التابعة للمجموعة القتالية، بدعم من المدفعية، هجومين وثلاث هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء الميكانيكي 32 ولواء الدفاع الإقليمي 103 الأوكرانيين في مناطق سينكوفكا وتيرني، "، بحسب ما أوردته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال زيبينسكي "اضطر العدو إلى الانسحاب في الاتجاهين الجنوبي والغربي."

وأضاف زيبينسكي أن أنظمة قاذف اللهب الثقيلة التابعة للمجموعة القتالية شنت ثلاث هجمات على معاقل فصائل من اللواء الميكانيكي 60 الأوكراني في منطقة تاباييفكا في منطقة خاركوف.

وقال زيبينسكي "خسائر العدو بلغت ما يصل إلى 25 جنديا ومركبتين قتاليتين مدرعتين وثلاث شاحنات صغيرة في منطقة كوبيانسك".