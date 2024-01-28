توقف حركة الصيد بكفر الشيخ واستمرار تساقط الأمطار

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، استمرار تساقط الأمطار الغزيرة على السواحل الشمالية للمحافظة لليوم السابع على التوالي، مع تساقط أمطار ما بين خفيفة ومتوسطة علي باقي أنحاء المحافظة، وهو ما تسبب في استمرار غلق ميناء البرلس أمام حركة الصيد والملاحة بالمحافظة بقرار من اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وشهد ميناء البرلس تواجد عشرات المراكب وسفن الصيد حول الميناء المغلق، انتظارا لقرار فتح الميناء أمام حركة الصيد والملاحة.

وشهدت المحافظة، تواجد العاملين بالوحدات المحلية بالشوارع والأحياء، لإزالة مياه الأمطار والتجمعات المائية من الطرق والأحياء والشوارع، لتسهيل حركة المرور بالمحافظة.

وقال أحمد نصار نقيب الصيادين بالمحافظة خلال تصريحات صحفية لـ"الشروق"، إن حركة الصيد توقفت اليوم بشكل جزئي بالمحافظة، عقب استمرار غلق ميناء البرلس أمام حركة الملاحة والصيد.

وأضاف أن الصيادين الذين يعملون بشركات وسفن عملاقة توقفوا عن العمل حتى عودة فتح الميناء، وهناك عدد من الصيادين أصحاب المراكب الصغيرة والتي لا يوجد لهم دخل غير الدخل اليومي من رزق الصيد، خرجوا إلى العمل منذ ساعات الفجر للبحث عن أرزاقهم.

وأوضح أن النقابة أصدرت تحذير إلى الصيادين من صعوبة الطقس والحذر من الأمواج المرتفعة.