صرح اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأن الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، تواصل جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، بتكثيف جهود المراكز في تنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح هشام فايز رئيس مركز مطاي، أنه يجري استكمال أعمال تنسيق وزراعة ودهان جزوع الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 75 شجرة مثمرة وزينة بطريق مصر أسوان الزراعي في الجانب الشرقي بجوار ميدان الشهيد.

وأكد أن حملات المتابعة الميدانية مستمرة لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.