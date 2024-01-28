فرقة روك روسية معارضة تواجه اتهامات بدعم الإرهاب

يواجه أعضاء فرقة الروك الروسية (بي آي – 2) المنفية ذاتيا والمعروفة بمعارضتها حرب موسكو في أوكرانيا احتمال ترحيلهم إلى بلادهم بعد اعتقالهم في تايلاند لخرقهم قواعد الهجرة.

واتهمتهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أمس السبت بـ"رعاية الإرهاب" من خلال دعم أوكرانيا علنا، مما أثار مخاوف من أنهم قد يواجهون اتهامات جنائية في روسيا. وقال القنصل الروسي في فوكيت إنه سيتم إرسالهم إلى بانكوك لترحيلهم بناء على جنسياتهم.

ومع وجود أربعة أعضاء من فرقة (بي آي – 2) يحملون جوازات سفر إسرائيلية، بما في ذلك واحد لديه جنسية أسترالية، أصبحت القضية صداعا دبلوماسيا للسلطات التايلاندية ومن المرجح أن تثير قلق معارضي الكرملين الذين فروا إلى الخارج، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وواجه الفنانون الروس الذين ينتقدون الحكومة صعوبات متزايدة في أداء عروض فنية في الخارج، وسط ما يتردد عن شن حملة ضدهم لتخويفهم وإسكاتهم.

ومنذ حره على أوكرانيا، شن الرئيس فلاديمير بوتين حملة غير مسبوقة على المعارضة، وسجن أو دفع منتقديه إلى المنفى. وغادر ما يقدر بنحو مليون روسي البلاد في عامي 2022 و 2023، بما في ذلك بعض الشخصيات الثقافية البارزة المناهضة للحرب، في أكبر هجرة لذوي الكفاءات منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.