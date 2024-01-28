8 ميداليات حصيلة مصر في البطولة الدولية لتنس الطاولة البارالمبي

أسدل الستار على منافسات بطولة مصر الدولية لتنس الطاولة البارالمبي، التي أقيمت في مجمع الصالات بمدينة السادس من أكتوبر.

ونجح منتخب مصر في التتويج بـ8 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية و5 برونزيات.

في البداية حقق سيد يوسف ذهبية منافسات فردي الرجال في الفئة السابعة في ثاني أيام البطولة.

كما نجح سيد يوسف في التتويج بالميدالية الذهبية في زوجي الرجال مع بطل بلجيكا في الفئة الرابعة عشر، فيما تمكن سامح عيد من التتويج مع بطل العراق بالميدالية البرونزية في الفئة الثامنة ونجح خالد رمضان وإسلام رسلان في التتويج بالميدالية البرونزية بالفئة الرابعة.

وفي منافسات الزوجي المختلط نجح أيمن كمال ولمياء محمد في حصد فضية الفئة العاشرة، وحقق حسان طلبة وفايزة محمود الميدالية البرونزية في نفس الفئة.

وفي الفئة العشرين، فاز عبدالرحمن عبدالوهاب بالبرونزية مع بطلة المجر بينما توج سامح عيد بالميدالية البرونزية في الفئة السابعة مع بطلة إيطاليا.

وشهدت البطولة مشاركة 27 دولة بواقع 184 لاعبا ولاعبة كالتالي: بلجيكا، تشيلي، التشيك، إسبانيا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، هونج كونج، المجر، الهند، العراق، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا الجنوبية، السعودية، مونتينيجرو، هولندا، النرويج، رومانيا، سلوفاكيا ، السويد ، تركيا ، أوكرانيا، فنزويلا، اليمن، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتهدف اللجنة البارالمبية المصرية لتأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.