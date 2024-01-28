قال مصدر أردني مسئول، إن القاعدة الأمريكية التي تم استهدافها تقع خارج الحدود الأردنية.

جاء ذلك في حديث مقتضب لقناة الجزيرة، مساء الأحد، دون الكشف عن هوية هذا المسئول.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن بايدن، مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في هجوم على قوات بلاده شمال شرق الأردن.

ونقلت وكالة «رويترز» عن بايدن قوله إن ثلاثة عسكريين قتلوا فيما أصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة على قوات أمريكية في شمال شرق الأردن قرب حدود سوريا.

ولم تذكر الوكالة مزيدًا من التفاصيل حتى كتابة هذه السطور.

وتتعرض القواعد الأمريكية في المنطقة للكثير من الهجمات، في ظل الحرب التي يشنها حيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتقول الجماعات التي تنفذ هذه الهجمات، إن عملياتها تهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية باعتبار أن الولايات المتحدة داعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيّما في مراحله الأولى.