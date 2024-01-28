مندوب فلسطين: نأمل في تراجع أمريكا عن استخدام الفيتو ضد قرار العدل الدولية

قال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السفير إبراهيم خريشة، إن التدابير الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن الأوضاع على قطاع غزة، تشير بالضرورة إلى أهمية وقف إطلاق النار لحماية السكان المدنيين.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت، أن التدابير الصادرة عن المحكمة تشمل نصوص المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية وعلى رأسها منع القتل والإساءة الجسدية والنفسية للفلسطينيين، والابتعاد عن التحريض على القتل، وتوفير الماء والغذاء والطعام.
وأشار إلى دعوة مجلس السفراء العرب بالأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، الأربعاء المقبل؛ للمطالبة بوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار محكمة العدول الدولية، معربا عن أمله في عدم استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية.
وأكد أنه لا يمكن تنفيذ بنود التدابير الاحترازية دون وقف إطلاق النار على قطاع غزة، مشيرا إلى عدم التزام إسرائيل بأي من قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة منذ نشأتها بما في ذلك قرار التقسيم 181 لعام 1947م.
وأضاف أن وقع دعوى جنوب إفريقيا ليس سهلا على كيان الاحتلال، لا سيما أن تأسيسه جاء في أعقاب محرقة الهولوكست والإبادة الجماعية بحق اليهود، قائلا: «أن تحاكم إسرائيل بهذه الجريمة التي قامت بسببها سوف تفقدها مصداقيتها التي تدعيها».
وتابع أن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة يتطلب تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، مؤكدا أن هذه الخطوة ستجد بدورها العراقيل الأمريكية بإصدار حق النقض الفيتو.