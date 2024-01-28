مندوب فلسطين: نأمل في تراجع أمريكا عن استخدام الفيتو ضد قرار العدل الدولية

قال مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السفير إبراهيم خريشة، إن التدابير الاحترازية ‏الصادرة عن محكمة العدل الدولية، الجمعة، بشأن الأوضاع على قطاع غزة، تشير بالضرورة إلى أهمية وقف ‏إطلاق النار لحماية السكان المدنيين. ‏

وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض، المذاع عبر شاشة ‏‏«القاهرة والناس» مساء السبت، أن التدابير الصادرة عن المحكمة تشمل نصوص المادة الثانية من اتفاقية منع ‏الإبادة الجماعية وعلى رأسها منع القتل والإساءة الجسدية والنفسية للفلسطينيين، والابتعاد عن التحريض على ‏القتل، وتوفير الماء والغذاء والطعام. ‏

وأشار إلى دعوة مجلس السفراء العرب بالأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن، الأربعاء المقبل؛ ‏للمطالبة بوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار محكمة العدول الدولية، معربا عن أمله في عدم استخدام الولايات المتحدة ‏حق النقض الفيتو على تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية. ‏

وأكد أنه لا يمكن تنفيذ بنود التدابير الاحترازية دون وقف إطلاق النار على قطاع غزة، مشيرا إلى عدم التزام ‏إسرائيل بأي من قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة منذ نشأتها بما في ذلك قرار التقسيم 181 لعام ‏‏1947م. ‏

وأضاف أن وقع دعوى جنوب إفريقيا ليس سهلا على كيان الاحتلال، لا سيما أن تأسيسه جاء في أعقاب محرقة ‏الهولوكست والإبادة الجماعية بحق اليهود، قائلا: «أن تحاكم إسرائيل بهذه الجريمة التي قامت بسببها سوف ‏تفقدها مصداقيتها التي تدعيها». ‏

وتابع أن إلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات المحكمة يتطلب تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بقرار من ‏مجلس الأمن، مؤكدا أن هذه الخطوة ستجد بدورها العراقيل الأمريكية بإصدار حق النقض الفيتو.‏