الرئيس التونسي يشارك في قمة ايطاليا أفريقيا

غادر الرئيس التونسي قيس سعيد إلى إيطاليا اليوم الأحد، للمشاركة في قمة "ايطاليا أفريقيا" التي تحتضنها روما حتى يوم غد الاثنين، وفقا لما أعلنته الرئاسة التونسية.

وتبحث القمة "خطة ماتي" التي عرضتها إيطاليا لتعزيز التنمية المستدامة والاستقرار في أفريقيا، كما ستناقش قضايا الهجرة والمناخ والأمن الغذائي والتحول في مجال الطاقة.

وتمثل تونس دولة عبور رئيسية للآلاف من المهاجرين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، والراغبين في الوصول الى أوروبا عبر البحر نحو الجزر الإيطالية القريبة.

ووقعت تونس في يوليو 2023 مذكرة تفاهم مع المفوضية الأوروبية، بدعم من روما، للحد من تدفق المهاجرين مقابل حوافز مالية واقتصادية. لكن المذكرة لم يتم تحويلها الى اتفاق رسمي.

ويحضر قمة ايطاليا أفريقيا أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة من الدول الأفريقية وممثلون عن الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومنظمات ومانحين دوليين.