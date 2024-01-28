تشغيل عيادات التغذية وعلاج السمنة والنحافة للمرة الأولى بمستشفى حميات فاقوس بالشرقية

قال الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، إنه في إطار رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى والمواطنين، انتهت إدارة مستشفى حميات فاقوس من تجهيز وتشغيل عيادة التغذية الصحية وعيادة علاج السمنة والنحافة، وذلك للمرة الأولى بالمستشفى، تحت إشراف مدير المستشفى وفريق عمل متخصص في مجال التغذية العلاجية والسمنة والنحافة.

وأوضح، في بيان اليوم، أن عيادة التغذية الصحية تقدم العديد من الخدمات الطبية، منها وضع أنظمة غذائية صحية تناسب جميع المرضى خاصة الأمراض المزمنة، مثل السكر والكبد والكلى وأمراض القلب، وغيرها، كما تقوم بدور التوعية والتثقيف الصحي للمرضى لاختيار الطعام المناسب لتحسين الحالة الصحية لكل مريض، بالإضافة إلى وضع أنظمة خاصة لتغذية الحوامل والمرضعات والأطفال، وكذلك تحديد أنظمة غذائية بسعرات محددة وفق مؤشر كتلة الجسم ونمط الحياة، لعلاج حالات السمنة وزيادة الوزن والنحافة، مع التوعية الصحية اللازمة لذلك، وعمل كروت متابعة للمرضى، حتى الوصول إلى النتيجة المطلوبة.

من جانبه، أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، إلى أنه تم تحديد أيام السبت والاثنين والأربعاء لتشغيل عيادة التغذية الصحية أسبوعيا، وأيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع لتشغيل عيادة السمنة والنحافة، وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا.