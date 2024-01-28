أستاذ قانون دولي: إسرائيل قتلت 1% من سكان قطاع غزة

قال الدكتور محمد عليوة بدر، أستاذ القانون الجنائي الدولي، إن جنوب إفريقيا نجحت في القضية المرفوعة على إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، بسبب جمعها الأوراق الخاصة بإدانة دولة الاحتلال بشكل جيد، مشيرا إلى أن إسرائيل قتلت 1% من سكان القطاع.

تابع أستاذ القانون الدولي، مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن المحكمة وصفت الاعتداءات الإسرائيلية، بأنها أعمال قد تؤدي إلى إبادة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن جنوب إفريقيا أعطت الأمل بإمكانية التحرك قانونيًا ضد الاحتلال، وضد الرئيس الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

أضاف أن ماليزيا طلبت من محكمة العدل الدولية رأي استشاري، بشأن الأعمال العدائية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن المحكمة إذا رأت أن ما يحدث عبارة عن أعمال إبادة، فهذا من شأنه أن يضيق الخناق على دولة الاحتلال من الناحية القانونية.

وأوضح أن عدد الشهداء في قطاع غزة يصل لـ26 ألفا، وهذا يعني أن إسرائيل قتلت 1% من سكان قطاع غزة، الذي يقدر بـ2.5 مليون، وهذا لأول مرة يحدث في العصر الحديث، خاصة أن عدد الضحايا من الأطفال والنساء.