يبدأ مركز جمال عبدالناصر الثقافي التابع لصندوق التنمية الثقافية في محافظة الإسكندرية، أنشطة وفعاليات إجازة نصف العام، اليوم الأحد، وذلك مع ورشة كيفية عمل عروسة قفاز مع الفنانة نورهان عبداللطيف، ويتعرف الأطفال على كيفية رسمها وتنفيذها باستخدام قماش الجوخ والخيوط.

وينظم المركز أيضا ورشة أخرى تبدأ فعاليتها اليوم، وتستمر على مدار 4 جلسات، وهي ورشة "أنا مؤلف مسرح" مع كاتبة الأطفال إيمان الشيمي وخلالها يستطيع الأطفال الموهوبين في الكتابة أن يتعرفوا على كيفية كتابة النصوص المسرحية، ومن المقرر أن يكون نتاج هذه الورشة نص مسرحي من فصل واحد.

وهناك أيضا ورشة عن إعادة التدوير وكيفية استغلال خامات متوفرة في البيئة المحيطة لعمل منتجات فنية بأقل الإمكانيات.

وتتضمن أنشطة مركز جمال عبدالناصر لإجازة نصف العام حزمة من الفعاليات، والتي تندرج تحت مجموعة من البنود التي يتبنها صندوق التنمية الثقافية تنفيذاً لخطة وزارة الثقافة المصرية لتنفيذ رؤية مصر 2030، وهي تنمية الموهوبين والنابغين وتعزيز القيم الايجابية والعدالة الثقافية وحماية وتعزيز التراث والانفتاح على ثقافات مختلفة.

ويشمل برنامج أنشطة نصف العام الموجه للأطفال واليافعين على عدد من الورش الفنية التي تنمي روح الفنان المبتكر لدى الطفل، إلى جانب لقاءات أخرى جنباً إلى جنب مع هذا النوع من النشاط، وهي لقاءات علمية من خلال يوم فلكي بالتعاون مع مبادرة "الفلك هيلف مصر"، ومجموعة ورش للأطفال واليافعين عن كوكب المريخ، ولقاء للكبار وأولياء الأمور أيضا عن علوم الفضاء والأجرام السماوية.

وكذلك يتيح برنامج الأنشطة للأطفال موعد مع التعرف على التراث وتعزيزه، من خلال ورشة كيفية تحريك عروسة خيال الظل.

وتعد هذه الورشة مكملة لبرنامج المركز والذي سبق تقديمه على مراحل سابقة، من خلال ورش عروسة خيال الظل التنفيذ والتصميم والتي من خلالها يتعرف الطفل على نشاط تراثي نحافظ عليه من الاندثار ويتعرف على فنونه وتاريخه وباباواته "فصول عروضه المختلفة"، وذلك بالتعاون مع فرقة ومضة لخيال الظل والأراجوز التي تختتم برنامج أنشطة وفعاليات نصف العام بحفل الأراجوز وخيال الظل، وذلك في السبت المقبل 10 فبراير.