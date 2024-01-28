تنظيم الفاعلية الـ8 من برنامج نتشارك لتنمية وصقل قدرات الشباب والنشء بمطروح

قال إسلام السيد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، إنه تم تنظيم الفاعلية الـ8 من برنامج "نتشارك"، في نسخته الثانية للمبادرات المجتمعية بمركز شباب "اليرموك" بقرى البنجر.

وأوضح مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بمطروح، أنه ومنذ بداية انطلاق برنامج "نتشارك" في أول يناير الجاري تم تنظيم 8 فعاليات بمراكز شباب "مصر، الهلال، القصر"، بمدينة مرسى مطروح، و"اليرموك، الرويسات بمدينة الحمام"، حيث تم ما يقرب من 30 ورشة عمل في كل فاعلية.

وأكد أن البرنامج يستهدف تنمية النشء، والشباب من خلال بناء قدراتهم على توليد وصنع مبادرات مجتمعية، وتنفيذها بأماكن تواجدهم رافعين شعار انطلقوا في رحلة التغيير والابتكار مع "نتشارك"، وإعداد كوادر فاعلة بمشاركة الفئات في المراحل العمرية المستهدفة من النشء والشباب.

وتأتي استراتيجية البرنامج نحو تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية، منبثقة من مبادرات "تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي، المواطنة والتعايش السلمي، ونبذ العنف، تعزيز المشاركة المجتمعية، دعم الوافدين، ما بعد Cop27، الطاقة المتجددة، المشروعات الخضراء، البيئة، الصحة".