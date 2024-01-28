 وزيرة خارجية ألمانيا خلال كرنفال ببلادها: ليس من الصعب رؤية الأمور بحس الفكاهة - بوابة الشروق
الأحد 28 يناير 2024 9:39 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

وزيرة خارجية ألمانيا خلال كرنفال ببلادها: ليس من الصعب رؤية الأمور بحس الفكاهة

د ب أ
نشر في: الأحد 28 يناير 2024 - 9:01 ص | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 9:01 ص

صرحت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في إطار احتفالية كرنفال ببلادها بأنه ليس من الصعب رؤية الأمور بحس الفكاهة.

وقالت بيربوك مساء أمس السبت ردا على سؤال عن ذلك خلال احتفالية كرنفال بمدينة آخن بولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا إن ذلك "في الواقع ليس" صعبا عليها على الإطلاق.

وتابعت الوزيرة الألمانية: "أعتقد، لاسيما إذا لم يعد يتسن للمرء الضحك في مثل هذه الأوقات، ولم يعد يمكنه الضحك على ذاته، إذن فإنه حقا يدفن رأسه في الرمال".

جدير بالذكر أن بيربوك حلت ضيفة على الكرنفال خلال تسليم وسام اتحاد كرنفال مدينة آخن والذي يكرم الشخصيات التي "تظهر الفكاهة والإنسانية في مناصبها".

وكانت الوزيرة الألمانية حصلت على هذا الوسام العام الماضي، وذهب الوسام هذا العام لرئيس حكومة شلزفيج-هولشتاين، دانيل جونتر، وألقت الوزيرة الألمانية كلمة التكريم له هذا العام.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك