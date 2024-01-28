وزيرة خارجية ألمانيا خلال كرنفال ببلادها: ليس من الصعب رؤية الأمور بحس الفكاهة

صرحت وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك في إطار احتفالية كرنفال ببلادها بأنه ليس من الصعب رؤية الأمور بحس الفكاهة.

وقالت بيربوك مساء أمس السبت ردا على سؤال عن ذلك خلال احتفالية كرنفال بمدينة آخن بولاية شمال الراين-فيستفاليا بغرب ألمانيا إن ذلك "في الواقع ليس" صعبا عليها على الإطلاق.

وتابعت الوزيرة الألمانية: "أعتقد، لاسيما إذا لم يعد يتسن للمرء الضحك في مثل هذه الأوقات، ولم يعد يمكنه الضحك على ذاته، إذن فإنه حقا يدفن رأسه في الرمال".

جدير بالذكر أن بيربوك حلت ضيفة على الكرنفال خلال تسليم وسام اتحاد كرنفال مدينة آخن والذي يكرم الشخصيات التي "تظهر الفكاهة والإنسانية في مناصبها".

وكانت الوزيرة الألمانية حصلت على هذا الوسام العام الماضي، وذهب الوسام هذا العام لرئيس حكومة شلزفيج-هولشتاين، دانيل جونتر، وألقت الوزيرة الألمانية كلمة التكريم له هذا العام.