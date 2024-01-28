اليابان تعتزم إدخال نظام تسجيل المواليد عبر الإنترنت

من المقرر أن تسمح الحكومة اليابانية للآباء بتقديم تسجيلات وشهادات ميلاد أطفالهم إلى البلديات المحلية عبر الإنترنت من خلال موقع Mynaportal الإلكتروني لحاملي بطاقات الهوية الوطنية "ماي نمبر".

وتهدف هذه الخطوة إلى استغناء الآباء عن إحضار الوثائق الورقية إلى مكاتب الحكومة البلدية، وتقليل العبء الإداري على البلديات، حسبما ذكرت وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وتعتزم الحكومة إنشاء نظام مؤقت لتسجيل المواليد عبر الإنترنت بحلول الصيف المقبل وتطبيقه في بعض المناطق قبل غيرها، بهدف إطلاق نظام التسجيل عبر الإنترنت على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد في السنة المالية 2026 على أقرب تقدير.

وستقوم الحكومة، بحلول هذا الصيف، بتنفيذ تحديثات النظام اللازمة ومراجعة القواعد ذات الصلة للسماح بتقديم تقارير الولادة من خلال موقع .

وبناء على قانون تسجيل الأسرة في اليابان، يتعين على الآباء حاليا تقديم إخطارات وشهادات ميلاد أطفالهم كتابيا إلى البلديات المحلية خلال 14 يوما من الولادة. وتقوم البلديات بإدخال معلومات مثل أسماء الأطفال وتواريخ الميلاد والعناوين والطول والوزن في نظام تسجيل الأسرة يدويا.