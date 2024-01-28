مساعد وزير خارجية فلسطين: قرار العدل الدولية ذهب لأبعد من وقف إطلاق النار

وصف مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة عمر عوض الله، قرار محكمة العدل الدولية في الدعوى المقاومة من جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة، بأنه قرار تاريخي.

وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أنّ قرار المحكمة ذهب لما هو أبعد من وقف إطلاق النار، وهو اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية.

وأوضح أن القرار دعا إسرائيل للتوقف عن هذه الجريمة، وذلك في كل المواد التي تضمنها قرار المحكمة بخصوص التدابير الاحترازية التي فرضتها المحكمة على إسرائيل.

ونوه بأنّ نقاشًا ضمنيًّا تم إجراؤه خلال المحاكمة، مفاده أن إسرائيل عليها وقف العدوان، باعتبار أنّها الجهة التي تمارس القتل وترتكب جرائم الإبادة الجماعية.

وأشار إلى أنّ المحكمة لو كانت قد طلبت وقف إطلاق النار، فهذا يعني المساواة بين طرفين، إلا أنّ العدل الدولية ذهبت لما هو أبعد من ذلك، باعتبار أن هناك طرفً واحدًا يعتدي على الشعب الفلسطيني ويرتكب ضده جرائم الإبادة الجماعية.

والجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.

وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.