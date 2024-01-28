احتجاجات حاشدة في مدريد ضد العفو عن الانفصاليين الكتالونيين

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع مدريد اليوم الأحد استجابة لدعوة من المعارضة المحافظة في إسبانيا للاحتجاج على خطة للعفو عن قادة الحركة الانفصالية الكتالونية.

وقدرت الشرطة عدد المشاركين في ساحة إسبانيا بنحو 45 ألف شخص، بينما زعم حزب الشعب المحافظ بقيادة ألبرتو نونيز فيخو أن عدد المشاركين بلغ 70 ألف شخص.

وتجاوز تشريع العفو الذي قدمه رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، زعيم حزب العمال الاشتراكي الإسباني العقبات الأولية في البرلمان. ومن المتوقع مرور عدة أشهر قبل أن يصبح التشريع قانونا.

وقال فيخو إن معظم المواطنين الإسبان يعارضون التشريع، مضيفا أن حزب الشعب يستهدف إنقاذ الديمقرطية خلال المعارضة.

وصاح للحشود "لن يفرض علينا أحد دولة لم نصوت من أجلها" وردت الحشود "سانشيز خائن" و"سانشيز إلى السجن" و"لا للعفو".

وكان سانشيز قد تعهد بمنح العفو وقدم تنازلات أخرى للانفصاليين مقابل الحصول على دعمهم في تصويت في البرلمان في منتصف نوفمبر الماضي والذي سمح له بتشكيل حكومة في أعقاب انتخابات مبكرة في يوليو.