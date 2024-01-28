التحقيق في العثور على جثة مُسن داخل منزله بالبدرشين

تُباشر النيابة الكلية بجنوب الجيزة، التحقيقات في واقعة العثور على جثة مُسن داخل منزله بقرية مزغونة بلبدرشين، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول الواقعة وسؤال أهلية المتوفي عن ملابسات وفاته لمعرفة إن كان هناك شبهة جنائية وراء وفاته من عدمه، وكلفت مفتش الصحة بفحص جثمانه وإعداد تقرير بالصفة التشريحية له لمعرفة أسباب وفاته.



كانت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقت إخطارًا من شرطة النجدة بالعثور على جثة مسن داخل منزل بقرية مزغونة بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة البدرشين، إلى البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة لمسن يُدعى"ع.ا" 60 سنة، وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.