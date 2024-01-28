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محافظ البنك المركزي الهولندي: الهجرة أساسية للنجاح الاقتصادي

محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت
محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت
أمستردام - د ب ا
نشر في: الأحد 28 يناير 2024 - 6:20 م | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 6:20 م

قال محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت، إن العمال الأجانب والعلاقات الدولية أمران أساسيان للنجاح الاقتصادي الهولندي، وذلك في الوقت الذي يحاول فيه السياسي المناهض للهجرة خيرت فيلدرز تشكيل الحكومة المقبلة بعد فوزه في الانتخابات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نوت قال في حوار مع شبكة "ان بي او وان" الهولندية اليوم الأحد" الاقتصاد الهولندي يستفيد أكثر من أي دولة أخرى من التكامل الأوروبي والدولي".

وتأتي تصريحات نوت عقب أن حقق حزب الحرية، الذي ينتمى له فيلدرز فوزا مفاجئا في الانتخابات التي أجريت في 22 نوفمبر الماضي، حيث حصل على عدد مقاعد أكثر من توقعات أي استطلاع رأي.


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