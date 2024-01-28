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ضرب زلزال بقوة 8ر4 درجات على مقياس ريختر العاصمة طوكيو وكاناجاوا ومناطق أخرى في اليابان صباح اليوم الأحد، حسبما قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

وبحسب إدارة شرطة مدينة طوكيو، لم ترد على الفور تقارير عن حدوث أضرار مادية أو بشرية.

ووفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية، فقد وقع الزلزال صباح اليوم الأحد بالتوقيت المحلي (2359 السبت بتوقيت جرينتش) وكان مركزه في خليج طوكيو على عمق 80 كيلومترا، بقوة 4 درجات على مقياس شدة الزلازال الياباني الذي تبلغ أعلى درجة فيه 7 درجات.

وأضافت الوكالة أنه لم يصدر تحذير من إمكانية حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).