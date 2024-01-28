محافظ أسيوط يعقد اجتماعا لتنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اجتماعا؛ لبحث آليات تنفيذ الموجة الـ22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية التي انطلقت المرحلة الأولى منها أمس 27 يناير الجاري، بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية، برئاسة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، ومساعديه، ومأموري المراكز والأقسام.

يأتي ذلك بحضور الدكتور رضا عليوة وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وأحمد سيد نائب رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بالمحافظة، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث ومدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية بالمحافظة، وممدوح جبر مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورؤساء ونواب المراكز والأحياء على مستوى المحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية استعدت لتنفيذ الموجة الجديدة من حملات الإزالة، في ظل تنسيق مستمر بين الأجهزة من جهات الولاية، والوحدات المحلية، والجهات ذات الصلة على مدار اليوم، من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع الوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، لافتا إلى أنه تم وضع وتنفيذ جدول زمني بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية وجهات الولاية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية يغطي مراكز المحافظة.

وشدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية، بالتعامل الفوري مع التعديات على أراضي أملاك الدولة، ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتفعيل القانون حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وحماية الأراضي وجهات الولاية، والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

وأشار إلى ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، فضلاً عن الاستمرار في الرصد الفوري لكل المخلفات أو أي تعديات في المهد وإزالتها فوراً؛ تحقيقًا للصالح العام مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأكد اللواء عصام سعد، أن التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر لن يتم التهاون فيه لاسترداد حق الدولة، مطالبًا بتوثيق أعمال الإزالة قبل وأثناء وبعد وإعداد تقارير يومية دقيقة ومفصلة بما تم إزالته على أرض الواقع، مع استمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل الفورى مع حالات الإبلاغ عن أية تعديات جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن الموجة 22 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية، وعلى مدار أشهر "يناير، فبراير، مارس، أبريل"، وبدأت المرحلة الأولى 27 يناير، وتستمر حتى 16 فبراير المقبل، تليها المرحلة الثانية في الفترة من 24 فبراير إلى 15 مارس، على أن تختتم بالمرحلة الثالثة خلال الفترة من 23 مارس إلى 12 أبريل 2024.