أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية

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ضربت مدينة الإسكندرية، أمطارا غزيرة منذ قليل بعدة مناطق متفرقة تزامنا مع نوة الكرم.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تمركزات سيارات ومعدات الشركة؛ للتأكد من جاهزيتها حيث تم رفع حالة الطوارئ استعدادا لسقوط أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد تمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه

ومن خلال آخر تحديث للخرائط الجوية وصور الأقمار الصناعية الواردة من هيئة الأرصاد الجوية والتي توقعت أن تشهد مناطق من محافظة الإسكندرية أمطار تبدأ خفيفة في فترة الصباح على أن تزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار لتكون متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة بنسبة حدوث 50% تقريبا.

تنشط الرياح وتصل سرعتها من 50 - 60 كيلومترا في الساعة، وارتفاع الموج على البحر المتوسط يتراوح من 2 - 3.5 متر.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية؛ حفاظا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش وأغطية الصرف الصحي لرفع أي مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات.

وشدد على اتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى مؤكدا التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية.