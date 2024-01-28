البرهان: السودان يتعرض لمؤامرة من شركاء دوليين وإقليميين

قال رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عقب المحادثات التي جمعتهما، اليوم الأحد، إن بلاده تتعرض "إلى مؤامرة من شركاء دوليين وإقليميين وبعض النفوس المشتراة من أبناء الوطن الذين يتآمرون على شعبهم".



وقال البرهان إن بلاده "ترحب بوجود الجزائر في أي حوار أو نقاش يسعى الى إيجاد حل سلمي للأزمة التي يعيشها السودان"، معبرا عن ارتياحه "بوجود الجزائر في أي طاولة للحوار والنقاش، سواء كانت عربية أو أفريقية، باعتبار أن الجزائر تتنصر دائما من خلال مواقفها الثابتة".



وجدد البرهان دعم بلاده لعضوية الجزائر في مجلس الأمن للأمم المتحدة، منوها بالروح الأخوية الصادقة للرئيس تبون ووقوفه مع الملف السوداني.



وقال الرئيس الجزائري تبون، في المؤتمر الصحفي المشترك، إن الجزائر تدعم دوما السودان، مؤكدا تطابق وجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الإقليمية والدولية.



وأكد الرئيس الجزائري وقف بلاده إلى جانب السودان لـ"تجاوز الظروف الصعبة ومواجهة قوى الشر التي تستهدفه".



كما اشاد بالعلاقات الراسخة التي تجمع الجزائر والسودان، منوها بموقف الخرطوم الداعم لعضوية الجزائر في مجلس الأمن الدولي.



كان رئيس مجلس السيادة الانتقالي للسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد وصل في وقت سابق اليوم الأحد، إلى الجزائر في زيارة رسمية تدوم يومين، وأجرى محادثات مع الرئيس تبون.



يشار إلى أن السودان يشهد معارك بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع الذي يتزعمه محمد حمدان دقلو/حميدتي / منذ شهر أبريل الماضي، ما خلف خسائر ضخمة في الأرواح وتدميرا للبنية التحتية ونزوح ملايين السودانيين داخل البلاد وخارجه.