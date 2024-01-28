الاستخبارات البريطانية: تنامي حالة عدم الرضا بين الروس حيال الحرب في أوكرانيا

أشارت تقديرات خبراء الاستخبارات البريطانية إلى تنامي حالة عدم الرضا بين الشعب الروسي حيال الحرب في أوكرانيا، وذلك وفقا للتقرير الاستخباراتي اليومي عن الحرب في أوكرانيا الذي نشرته وزارة الدفاع البريطانية على منصة إكس اليوم الأحد.

ونوه التقرير بارتفاع عدد الحرائق المتعمدة التي استهدفت مكاتب تجنيد في روسيا، وعزت الاستخبارات البريطانية هذا الارتفاع في عدد هذه الهجمات إلى عدم الرضا عن الحرب وفقدان الثقة في الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ورجح التقرير ارتفاع حالة السخط لاسيما بين الروس المتأثرين بموجة التعبئة الجديدة.

وجاء في التقرير القول إن إجراء "تعبئة جديدة سيكون بمثابة نقض للوعد الذي قطعه بوتين في مؤتمره الصحفي السنوي في الرابع عشر من ديسمبر 2023 بأنه لن تكون هناك عمليات تعبئة جديدة. وتنم الهجمات (على مكاتب التجنيد) وفقا لأرجح التقديرات عن انعدام الثقة في هذا الوعد".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع البريطانية تقوم منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، يوميا بنشر معلومات عن سير الحرب، وفي المقابل تتهم موسكو لندن بالتضليل من خلال هذه التقارير اليومية.