مسلحون في جنوب شرقي إيران يقتلون تسعة باكستانيين ويصيبون ثلاثة آخرين

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أطلق مسلحون النار في جنوب شرقي إيران ما أسفر عن مقتل تسعة مواطنيين باكستانيين وإصابة ثلاثة آخرين، وفقا لما قاله المتحدث باسم مكتب حاكم محافظة سيستان وبلوشستان الحدودية يوم السبت، بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا).

ودخل ثلاثة مشتبه بهم منزل خاص لباكستانيين في مدينة ساراوان صباح يوم السبت وفتحوا النار.ولا تزال هويات ودوافع المشتبه بهم مجهولة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الحادث لا يرتبط بالتوترات الأخيرة التي وقعت بين إيران وباكستان.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عبر منصة التواصل الإجتماعي "إكس"، تويتر سابقا، أن "إيران تدين بشدة الحادث وتعرب عن تعازيها الصادقة لأسر الضحايا.

وبعد الهجوم المدمر الذي تعرضت له إيران في أوائل يناير الجاري، شنت القوات المسلحة الإيرانية هجمات بمسيرات وصواريخ على أهداف في باكستان. وبعد ذلك بوقت قصير، ردت باكستان بمهاجمة مواقع في إيران.

وزعم الجانبان أن الهجمات كانت تستهدف متطرفين.

وتنشط جماعات انفصالية مسلحة في المنطقة الحدودية بين الدولتين المتجاورتين، حيث تدعي أنها تقاتل من أجل حقوق الأقلية البلوشية العرقية.