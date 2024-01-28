مشيرة خطاب: قرارات محكمة العدل الدولية وضعت إسرائيل في ورطة كبرى

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الموقف المصري إزاء القضية الفلسطينية؛ «مشرف» ويعكس التزام مصر الراسخ بدعم حقوق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى تجلي ذلك على المستوى الإنساني بدعم جهود الإغاثة، وسياسيا بالتوصل إلى الهدنة والإفراج عن الأسرى، إضافة إلى محاولات وفق إطلاق النار.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «في المساء مع قصواء» المذاع عبر شاشة «CBC» مساء السبت، أن قرارات المحكمة العدل الدولية الصادرة، الجمعة، بشأن التدابير الاحترازية على قطاع غزة، وضعت «إسرائيل وكل من ساندها بورطة وأزمة كبرى».

وأوضحت أن قبول محكمة العدل الدولية اختصاص النظر في الاتهام المقدم ضد إسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة؛ «تحول خطير»، منوهة أن إسرائيل ملزمة باتخاذ تدابير احترازية عاجلة؛ لحماية سكان قطاع غزة وتنفيذ حكم المحكمة.

وأكدت أن الالتزام بضمان حماية الشعب الفلسطيني من الإبادة الجماعية لا يقع على إسرائيل وحدها، بل على جميع الدول بما في ذلك الدول الرافضة لعريضة الاتهام المقدمة من جنوب إفريقيا.

وأضافت أن تقاعس القوة القائمة بالاحتلال والولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا عن اتخاذ الإجراءات الموجبة لتنفيذ قرارات العدل الدولية يمثل «ضربة قاضية» لمصداقية النظام القضائي والقانون الدولي.

ونوهت أن إيقاف تمويل وكالة تشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» ليست المرة الأولى، مؤكدة في الوقت ذاته أن إعلان رئيس وزراء حكومة الاحتلال استكمال حربه على قطاع غزة في أعقاب صدور حكم المحكمة؛ تحد سافر للشرعية الدولية وحقوق الانسان.