بوتين حول العلاقات بين موسكو ومينسك: الوضع يتطور بقوة كبيرة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن العلاقات بين موسكو ومينسك، تتطور بشكل نشط للغاية والتجارة بين البلدين وصلت إلى 42 مليار دولار وتستمر في النمو.

وأضاف الرئيس الروسي، في مؤتمر صحفي بعد لقائه رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، أنه "بشكل عام، العلاقات تتطور بقوة كبيرة. في الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري لدينا، وفقا لبياناتنا، 5ر42 مليار دولار، وإنه ينمو باستمرار"، بحسب وكالة سبوتنيك للأنباء.

وأشار بوتين إلى أن روسيا تعتبر من أكبر المستثمرين، وقد استثمرت 4 مليارات دولار في الاقتصاد البيلاروسي، وهذا العمل يجري في إطار ثنائي.

وصرّح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال افتتاح نصب تذكاري مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم أمس السبت، بأن كلا من بيلاروس وروسيا لا تريدان حربا، مؤكدا ضرورة القيام بخطوات ودية.

وأوضح لوكاشينكو، قائلا: "مينسك وموسكو لا تريدان الحرب، وعلى الرغم من أنهما تواجهان مجددا معضلة في أحقية الحياة للحضارة السلافية الشرقية، إلا أنهما منفتحتان على أي خطوات ودية تجاه ذلك".