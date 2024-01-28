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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نفاد مخزون الأكسجين في مستشفى الأمل في خان يونس بسبب استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت الجمعية، عبر حسابها بموقع "إكس"ن من خطورة عدم تمكن الأطباء من إجراء العمليات الجراحية في مستشفى الأمل بخان يونس جراء نفاد الأكسجين.

وأشار إلى العمل على التنسيق مع الصليب الأحمر لبحث إمكانية توفير ممر آمن لجلب إسطوانات الأكسجين لمستشفى الأمل بخان يونس.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 114 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي 18 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 174 شهيدا و310 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية؛ لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 26257 شهيدا و64797 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ونفذت قوات الاحتلال حملة اعتقالات شرسة بحق النازحين من خان يونس.