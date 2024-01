أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، نفاد مخزون الأكسجين في مستشفى الأمل في خان يونس بسبب استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي.

وحذرت الجمعية، عبر حسابها بموقع "إكس"ن من خطورة عدم تمكن الأطباء من إجراء العمليات الجراحية في مستشفى الأمل بخان يونس جراء نفاد الأكسجين.

🚨The PRCS warns of the inability of medical teams at Al-Amal Hospital in #KhanYunis to perform surgical operations due to oxygen depletion.#ALAmalHospital #Gaza

#NotATarget ❌#IHL pic.twitter.com/keAJoZ7yHq