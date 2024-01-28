الأقصر تبدأ تنفيذ أعمال الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

بدأت محافظة الأقصر العمل على إزالة التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء غير المرخص، من خلال مجالس المدن، في إطار الموجة 22 لتطبيق سلطة القانون، والتي بدأت من أمس السبت وتستمر حتى شهر إبريل القادم.



وأوضح محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، أن المحافظ تابع استعدادات وتجهيز المعدات المشاركة، أمام مبنى كل مركز، وتأكد من جاهزيتها على مستوى المحافظة، والعمل على صيانة وتحسين كفاءة المعدات والتحقق من أدائها بالشكل المطلوب، محذرًا من التساهل مع المخالفين.



وقال خيري لـ"الشروق"، إن المحافظ أصدر تعليمات بضرورة التنسيق والتعاون الكامل بين أجهزة المحافظة، من إدارة الأملاك وجهاز حماية أراضي الدولة، ومجالس المدن، والمتابعة الفورية من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وإدارة الأزمات؛ لتنفيذ أعمال الإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومديرية أمن الأقصر، مع المتابعة المستمرة خلال أيام الموجة، لإنجاز جميع الإزالات بأفضل شكل في نطاق المحافظة وعدم السماح بأي مخالفة.



وأشار إلى أن مجالس المدن، تقوم بمراقبة وتوثيق أي مخالفات تعدِ على أراضي الدولة والأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص، والتصدي لها في المهد، كما تطبق قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية، ومنع حدوث أي تعديات أو مخالفات جديدة.



واستطرد نائب المحافظ، أنه تم تحديد حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية؛ لتنفيذ حالات الإزالة وفقًا للجدول الزمني المحدد لها؛ لمواجهة أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.



وأكد أنه تم التجهيز الجيد والمحكم والتأكد من عمل كل المعدات بالكفاءة المطلوبة، حيث تم تحسين وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بأفضل شكل بنطاق المحافظة.



وحث نائب محافظ الأقصر، على الاستمرار في المتابعة الدائمة لأي تغييرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها على الفور، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، مشددًا على عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف؛ تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد.