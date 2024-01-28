محافظ المنوفية يأمر بصرف مساعدات مالية لبعض الحالات الإنسانية وذوي الهمم

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف مساعدات مالية عاجلة لأسرة بناحية دلهمو بأشمون يعاني نجلها من مرض ضمور العضلات، وذلك فور استغاثتهم عبر الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية لمساعدتهم على تحمل نفقات علاجه، وأخرى لمواطن من ذوي الهمم بناحية منوف وسيدة بناحية البتانون لمساعدتهم على تلبية متطلبات المعيشة مراعاة لظروفهم الصعبة.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ المنوفية، اليوم الأحد، بمكتبه بالديوان العام، عدد من الحالات الإنسانية وذوي الهمم ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية والصحية الصعبة بالقرى والمراكز؛ للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين وبالتنسيق مع الجهات المعنية بشتى قطاعات الخدمات.

وأجرى محافظ المنوفية، خلال اللقاء، اتصالا هاتفيا برئيس الإدارة المركزية للري لاتخاذ اللازم تجاه طلب مواطن بناحية كمشيش مركز تلا يلتمس الموافقة على إحلال وتجديد سرب ساقية الشافعي من ترعة بحر سيف بالقرية، والعرض عليه.

وجه المحافظ، إدارة تشغيل الشباب بالديوان العام باتخاذ اللازم تجاه طلب مواطنة بناحية قرية مؤنسة بأشمون تلتمس توفير فرصة عمل لمساعدتها على تحمل أعباء المعيشة، والعرض عليه.

وأحال المحافظ، شكوى مواطنة بناحية سدود مركز منوف إلى الإدارة العامة للتخطيط العمراني؛ لفحص الشكوى واتخاذ اللازم.

وأكد أبو ليمون حرصه على التواصل المباشر والفعال مع المواطنين والتعرف على شكواهم ومحاولة حلها، موجها بمتابعة شكاوى المواطنين على الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، في ضوء فتح قنوات اتصال متعددة لشكاوى المواطنين بالمحافظة.