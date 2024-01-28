رئيس ميانمار: نتطلع لمزيد من التعاون وتعزيز العلاقات الثنائية مع مصر

قامت السفير آية سعد بتقديم أوراق اعتمادها إلى الرئيس الميانماري، الجنرال "أونج مين هيلينج"، كسفير لجمهورية مصر العربية لدى حكومة جمهورية اتحاد ميانمار، وذلك يوم ١٨ يناير الجاري.

وخلال لقائهما، أشاد الرئيس "هيلينج" بالعلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وميانمار، وإلى تطلع بلاده لمزيد من التعاون المشترك، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، مؤكدا دعمه ودعم حكومته لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الدولتين قدمًا، وكذلك العمل على عقد جولة المشاورات السياسية القادمة في أقرب وقت.

من جانبها، أكدت السفيرة المصرية عمق الروابط بين مصر وميانمار، وأشارت إلى الإمكانات الضخمة التي تتمتع بها كلا الدولتين، بما يعزز العلاقات الثنائية في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية نحو آفاق أرحب.

وعقدت السفير عدة لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسئولين الميانماريين، شملت وزراء الخارجية، والزراعة والثروة الحيوانية والري، والتعمير، والطاقة، والتجارة، والصناعة، والاستثمار والعلاقات الاقتصادية الخارجية ومحافظ البنك المركزي، حيث ناقشت معهم سبل تطوير التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذلك الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين البلدين بما يتلاءم مع الإمكانات والخبرات التي يتمتع بها كلاهما في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية.