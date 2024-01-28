 مركز أبحاث: نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين ترتفع لـ288% في 2023 - بوابة الشروق
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مركز أبحاث: نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في الصين ترتفع لـ288% في 2023

بكين - د ب أ
نشر في: الأحد 28 يناير 2024 - 8:28 م | آخر تحديث: الأحد 28 يناير 2024 - 8:28 م

قالت المؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، وهي مركز أبحاث مرتبط بالحكومة في بكين، في تقرير صدر في 25 يناير الجاري إن نسبة الاستدانة الكلية في الصين، والتي تقيس الدين الإجمالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفعت 5ر13% في العام الماضي لتصل إلى 8ر287%.

وأوضحت المؤسسة أن ارتفاع الدين يرجع في الأساس إلى التباطؤ في نمو الاقتصاد الاسمي في الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن المؤسسة قولها إنه من المرجح أن تكون هناك زيادة جديدة في عام 2024.

وارتفع الدين الاجمالي في عام 2023 بنسبة 8ر9% مقارنة بالعام السابق.

وارتفعت ديون العائلات بنسبة 9ر6% كما ارتفعت ديون الشركات بنسبة 1ر9%.

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