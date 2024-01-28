مستشار وزير السياحة: نسعى لوضع خطط الإدارة والحفاظ على منطقة القاهرة التاريخية

شاركت وزارة السياحة والآثار، في الجلسة التحضيرية لمنتدى جامعات التراث، والمقرر انعقاده في شهر مارس المقبل بالقاهرة.



وقال السفير خالد ثروت مستشار وزير السياحة والآثار للتعاون الدولي والمشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار، إن هذا المنتدى ينظمه المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة بالتعاون مع عدد من الجامعات المصرية المعنية بمجال التراث، وسوف يتضمن المنتدى عددًا من الورش الفنية التدريبية والزيارات الميدانية لمنطقة القاهرة التاريخية بهدف وضع خطط الإدارة والحفاظ على منطقة القاهرة التاريخية التي هي أحد المواقع الأثرية المسجلة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك من خلال تصميم عدد من المشروعات المتنوعة لتلبية احتياجات القاهرة التاريخية العمرانية، والبيئية، والاجتماعية، والاقتصادية والتي سيتم تقديمها من خلال أساتذة وطلاب الجامعات المصرية بمشاركة العاملين بموقع القاهرة التاريخية من وزارة السياحة والآثار.



وأضاف أن هذا المنتدى سيساهم بشكل كبير في بناء قدرات المتخصصين في مجال التراث من العاملين بوزارة السياحة والآثار كونه فرصة للجمع بين المنهجية الأكاديمية والعملية الميدانية بما يمكنهم من إدارة التراث العمراني المستدام في موقع القاهرة التاريخية كدراسة حالة.



من جانبها، قالت الدكتورة نوريا سانز مدير المكتب الإقليمي لليونسكو بالقاهرة، إن مشروع المنتدى يعد خطوة هامة لإعداد مشروعات قابلة للتطبيق بنطاقات الدراسة بالقاهرة التاريخية وطرحها على الجهات المانحة لإيجاد فرص للتمويل.



وشارك في الجلسة التحضيرية لمشروع المنتدى والتي تم انعقادها بقاعة الاجتماعات بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيفية بحلوان، الدكتور أحمد غيطاس نائب رئيس المعهد، وعدد من ممثلي وزارة السياحة والآثار، وأساتذة وطلاب الجامعات المصرية.



وتم خلال الجلسة مناقشة عدد من الموضوعات التي يمكن للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفزيفية المشاركة فيها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، والتي منها "الطاقة المتجددة في عمران المدينة والمخاطر التي تهدد تراث المدينة العمراني".



فيما بحث المشاركون من أساتذة وطلاب الجامعات وممثلي الوزارة أفكار تصميمية لمشروعات أثرية وعمرانية في هذا النهج من بينها مشروعات طاقة متجددة فعالة في عمران القاهرة التاريخية، الساحات الخضراء الخاصة والعامة والزراعة العمرانية، الصناعات الإبداعية والاقتصاد العمراني للتراث الثقافي غير المادي، الاقتصاد العمراني وإعادة الاستخدام التكيفي للتراث العمراني والاستثمار، توثيق التراث المعماري، المخاطر الطبيعية والتغير المناخي على المنظر الحضري التاريخي، التراث الحى ودور المجتمعات المحلية.