جامعة سوهاج تنظم برنامجا تدريبيا عن استراتيجيات التدريس والتعلم

نظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، برنامجًا تدريبيًا عن "استراتيجيات التدريس والتعلم"، والذي استهدف 26 معيدًا ومدرسًا مساعدًا من كليات "الطب البشري، الطب البيطري، التمريض، العلوم والتربية الرياضية، الألسن وتكنولوجيا التعليم"، بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إن البرنامج التدريبي يأتي ضمن حقبة البرامج التدريبية التي تهدف إلى تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وإكسابهم المعارف والمهارات المرتبطة باستراتيجيات التدريس والتعلم، وتغيير اتجاهاتهم إيجابياً نحو تبني تلك الاستراتيجيات أثناء تقديم الدروس التعليمية.

من جانبه أضاف الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاضر بالبرنامج، أن البرنامج اشتمل على العديد من الأهداف المعرفية والمهارية والسلوكية، موضحاً أن التدريب تناول تعريف المتدربين عن أساليب واستراتيجيات التدريس والتعلم وأهميتها ودورها الفعال في العملية التدريسية وتحقيق المخرجات التعليمية المستهدفة، إلى جانب مناقشة أهم الأساليب والأنشطة والاستراتيجيات التدريسية الأكثر استخداماً، والهدف التعليمي الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الأسلوب الملائم تبعا للهدف التدريسي.

بدوره أوضح الدكتور عنبر محمود مدير المركز، أنه حاضر بالتدريب أيضاً الدكتور أشرف أبو الوفا رئيس قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية بكلية التربية الرياضية، موضحاً انه تم تقديم البرنامج على مدار يومين بمعدل 10 ساعات من التدريب المباشر، شاملاً محاضرات ومناقشات وعروض وورش عمل ومحاكاة وغيرها من الأساليب والأنشطة التدريبية الملائمة لتحقيق الأهداف التدريبية المرجوة، بالإضافة إلى أنه بنهاية البرنامج تم قياس أثر التدريب مع تقييم عناصر التدريب المختلفة، وتسليم شهادات اجتياز البرنامج.