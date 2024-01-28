تبدأ وزارة التربية والتعليم، اليوم الأحد، تدريب 20 ألفا و866 معلما من الدفعة الثانية من مسابقة تعيين 30 ألف معلم، ممن اجتازوا الاختبارات التى عقدت لهم من قبل الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة خلال الفترة الماضية، ويستمر التدريب لمدة أسبوعين.

وأوضحت الوزارة، أن التدريب يعقد بمراكز التدريب الرئيسية بالمديريات التعليمية، مشيرة إلى إعداد حقيبتين تدريبيتين للمعلمين الجدد إحداهما تتعلق بالتأهيل التربوى، حيث تم إضافة بعض المحاور الهامة لها مثل أنشطة التوكاتسو، والذكاء الاصطناعي، والتعامل مع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما الحقيبة التدريبية الأخرى معنية باللياقة البدنية والذهنية بهدف تأهيل المتدربين لاجتياز التدريبات النهائية التي تعقدها جهة معنية تمهيدا لتعيينهم في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على النهوض بالمستوى التعليمي للطلاب، وبالمنظومة التعليمية للدولة.

وأكدت الوزارة أنه يجب المعلمين الجدد (الدفعة الثانية) إتمام تلك البرامج التدريبىة تمهيدا لاجتياز التدريبات التي تعقدها الجهة المعنية كمرحلة أخيرة، حيث إنه بعد اجتياز هذه التدريبات سيتم البدء في الإجراءات التنفيذية لمسوغات التعيين بالتنسيق بين الوزارة والمديريات التعليمية.