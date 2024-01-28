نشأت الديهي: مصر التي علمت العالم القراءة والكتابة بها ربع السكان أميون

أعرب الإعلامي نشأت الديهي عن قلقه إزاء ارتفاع نسبة الأمية في المجتمع المصري، مشيرا إلى تجاوز نسبة الأميين 25 مليونا، ما يعادل 25 % من إجمالي التعداد السكاني، وفق التقديرات الرسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.



وأوضح خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» المذاع عبر شاشة «TEN» مساء السبت، أن جميع المحاولات ومبادرات محو الأمية باءت بالفشل في حل الأزمة، قائلا: « مصر في مصيبة سوداء» حسب تعبيره.



وتابع: «مصر التي علمت العالم القراءة والكتابة، لا يجوز أن يكون فيها ربع السكان لا يعرفون القراءة والكتابة، هذه فضيحة مكتملة الأركان، تجعلنا نخجل من أنفسنا».



وأضاف أن مشكلة الأمية ذات آثار سلبية عديدة على جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية حيث تؤدي إلى انتشار الفقر وتفاقم من أزمة الزيادة السكانية، مشيرا إلى ارتفاع نسبة المواليد 2.5 مليون سنويا.



ودعا من جانبه إلى ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات حاسمة لمعالجة مشكلة الانفجار السكاني، قائلا: «النهاردة مصر 106 ملايين، ومعنديش موارد، دول على الأقل عايزين مياه قد إيه! الصين منعت الخلفة، إحنا في مصر بتقول 2 كفاية».



وأضاف أن المجتمع المصري يعاني من ثقافة انعدام الإنتاجية والإسراف والبذخ، قائلا: «المجتمع المصري تربى على ثقافة الاستهلاك -وليس الإنتاج- عندنا كارثة الثقافة الاستهلاكية، والثقافة الإنفاقية -لا الادخارية- إحنا كمجتمع بنقول أننا كرماء الكرم الحاتمي، ونشتري أكل قد كدا ويترمي في القمامة».