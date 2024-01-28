بن غفير يعلن تمديد تراخيص الأسلحة الموزعة على المستوطنين لـ6 أشهر إضافية

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم الأحد، عن تمديد تراخيص الأسلحة الموزعة على المستوطنين لـ6 أشهر إضافية.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «وقعت هذا الصباح لائحة لتمديد صلاحية تراخيص الأسلحة، التي كان من المفترض أن تنتهي في الربع الأول من عام 2024، لستة أشهر إضافية.. الأسلحة التي تنقذ الأرواح!».

وقالت صحيفة «كالكاليست» الإسرائيلية إن هناك زيادة بنسبة 40% في عدد مالكي الأسلحة ومئات الآلاف من الطلبات الأخرى المعلقة خلال عام 2023.

وأضاف الموقع بأنه حتى الـ10 من ديسمبر الماضي، هناك 215,808 حاملًا لترخيص أسلحة خاصة، وذلك بزيادة قيمتها 40% عن عام 2022.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن تراخيص الأسلحة خلال عام 2022، بلغت 154,837، وذلك بحسب البيانات التي قدمتها وزارة الأمن القومي الإسرائيلي.

وتابع الموقع: «من بين جميع أصحاب الرخص الخاصة، حصل 12907 إسرائيليين على رخصة سلاح ناري لأول مرة في عام 2022، بينما أضيف في عام 2023 ما لا يقل عن 54984 حاملًا جديدًا للرخصة، بزيادة قدرها 326%، أي أكثر بـ أربع مرات».

وأكمل: «إضافة إلى ذلك، تم هذا العام منح 708 تراخيص أخرى لأسلحة الشركات (شركات أمنية ومكاتب حكومية وغيرها)، أي أكثر من الضعف مقارنة بعام 2022».