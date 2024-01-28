قال مصدر جامعي مسئول، إن اجتماع المجلس الأعلى للجامعات اليوم، في جامعة أسوان، سيناقش إجراءات فتح باب الترشح لرئاسة عدد من الجامعات الحكومية؛ لانتهاء المدد القانونية لرؤساء الجامعات الحاليين أو بلوغ القائمين على العمل سن المعاش في وقت قريب.

وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"الشروق"، أن عددا من الجامعات الحكومية انتهت من اختيار أعضاء لجنة اختيار القيادات الجامعية لاختيار رؤساء الجامعات خلال الأيام الماضية، على أن ينتهي المجلس من إعلان المرشحين من قبل المجلس ووزارة التعليم العالي استعدادا لإعلان باقي الإجراءات ومواعيد تقديم الأوراق.