واجهت دبابات ميركافا الإسرائيلية العديد من القذائف خلال عملية "طوفان الأقصى" ما بين الياسين والآربيجي والعبوات الناسفة بقطاع غزة، والكورنيت عدو دبابات الاحتلال عند الحدود اللبنانية وتختبئ منه الدبابات داخل الدشم، ولكن مؤخرا تبين دخول سلاح جديد قادر على صيد الدبابات الإسرائيلية داخل دشمها الأمر الذي أثار مخاوف وسائل الإعلام العبري.



وتستعرض جريدة "الشروق" ما ورد عن دخول سلاح ألماس المضاد للدبابات على الجبهة اللبنانية.



- تخوف إسرائيلي



أعربت صحيفة "يديعوت أحرنوت" وموقع "إسرائيل 24"، عن تخوفهما من دخول سلاح لبناني جديد لساحة المعركة لديه القدرة على الطيران بمسار مقوس للأعلى؛ ما يجعله قادر على اجتياز الأسوار والدشم لضرب الدبابات.



وأعلن حزب الله اللبنانية، الخميس الماضي، خلال مقطع مصور، استهداف موقع عسكري إسرائيلي بصاروخ مضاد للدبابات من نوع جديد على الساحة ولكنها لم توضح النوع، فيما نقل موقع الميادين اللبناني عن خبراء إسرائيليين ترجيحهم بأن السلاح هو صاروخ ألماس الإيراني المعدل عن صاروخ روسي شبيه بالكورنيت.



- مواصفات السلاح



ذكرت وكالة مهر الإيرانية، أن الصاروخ من نوع ألماس تم الإعلان عنه رسميا عام 2021 وهو من أسلحة وحدة الطائرات المسيرة بالجيش الإيراني وله 3 طرازات.



وكشف منتدى التحالف للدفاع، عن مميزات الصاروخ حيث إنه يستطيع إصابة أهداف على بعد 10 كيلو مترات في طراز ألماس 3، وسرعته ربع كيلو متر في الثانية.



ويحمل الصاروخ، متفجرات بوزن نحو ٧ كيلو غرامات وفي مقذوف ترادفي ينفجر على مرحلتين للتغلب على أنظمة الردع في الدبابات.



ويخترق الصاروخ، أكثر من متر من الفولاذ عند ضرب الهدف، بينما يوجه بالألياف الضوئية وموجات الراديو، مع قدرته على تعقب الهدف دون توجيه ولكن ذلك بالمرحلة الأخيرة من ملاحقة الدبابة.



وأوضحت وكالة مهر، أن الصاروخ يمكن إطلاقه من الأرض أو من الجو بواسطة طائرة مسيرة، وتمت تجربة إطلاقه من طائرة أبابيل محلية الصنع في إيران.