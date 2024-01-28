مساعد وزير خارجية فلسطين: ضرورة ملحة لتعبئة المجتمع الدولي بعد قرار العدل الدولية

قال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني للأمم المتحدة عمر عوض الله، إن هناك ضرورة ملحة لتعبئة المجتمع الدولي في أعقاب قرار محكمة العدل الدولية في الدعوى المقاومة من جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة.



وأضاف خلال مقابلة عبر الإنترنت مع برنامج «مساء dmc» الذي يُقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر شاشة «dmc»، مساء الأحد، أنّ أنّ الدول المتواطئة مع إسرائيل ستعمل على التقليل من القرار الصادر من محكمة العدل الدولية.



وأشار إلى قرار عدة دول بوقف التمويل لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» (في أعقاب مزاعم إسرائيلية عن مشاركة عدد من موظفي الوكالة في عملية طوفان الأقصى).



ولفت إلى أنّ وكالة الأونروا تؤدي دورًا مهمًا في حماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتحميه من الإبادة الجماعية، وتوفر له المأوى والمأكل والمشرب والأدوية.



ونوه بأن قرار هذه الدول جاء كرد فعل مباشر ومؤلم على قرار محكمة الدولية الذي جاء ضد المتواطئين مع إسرائيل.



ولفت إلى أنّ الحراك بعد قرار محكمة العدل الدولية بدأ عربيًّا من خلال الاجتماع الذي عُقد في جامعة الدول العربية، حيث تم الترحيب بالقرار والإعداد للخطوات المقبلة التي تليه.



والجمعة، أصدرت محكمة العدل الدولية، قرارًا يقضي بالزام إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.



وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل.



وأضافت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.



جاء هذا القرار في أعقاب الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.