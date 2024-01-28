الحزب المسيحي يمنع فوز البديل برئاسة ثاني دائرة محلية في ألمانيا

أطاح الحزب المسيحي الديمقراطي بآمال حزب البديل من أجل ألمانيا في الفوز برئاسة ثاني دائرة محلية له على مستوى البلاد، وذلك بعد أن فاز مرشح الحزب المسيحي على مرشح الحزب اليميني الشعبوي في جولة الإعادة من الانتخابات على منصب رئاسة دائرة زاله-أورلا بولاية تورينجن شرقي ألمانيا.

وبعد فرز أصوات جميع اللجان الانتخابية، أعلن رئيس الانتخابات المحلية اليوم الأحد فوز مرشح الحزب المسيحي الديمقراطي، كريستيان هرجوت، في جولة الإعادة حيث حصل على 4ر52% من الأصوات، متفوقا على مرشح حزب البديل من أجل ألمانيا، أوفه في تروم.

كان تروم خرج من الجولة الأولى في هذه الانتخابات قبل أسبوعين متفوقا بصورة واضحة على منافسه حيث كان حصل على 7ر45% من الأصوات مقابل 3ر33% لـ هرجوت، وكان تروم يأمل في فوز حزبه بثاني رئاسة لدائرة محلية على مستوى ألمانيا بعد أن كان مرشح الحزب اليميني الشعبوي، روبرت زسلمان، فاز برئاسة دائرة زونيبرج بولاية تورينجن أيضا في وقت سابق العام الماضي.