معلومات متضاربة بين الولايات المتحدة والأردن حول موقع استهداف القوات الأمريكية

في تطور وُصف بأنه شديد الخطورة، في خضم التوترات التي تعصف بالمنطقة، قتل ثلاثة جنود أمريكيين في استهداف تعرضت له قاعدة عسكرية بالمنطقة.

الرواية الأمريكية تحدّثت عن الهجوم وقع في شمال شرقي الأردن، واستهدف بقاعدة عسكرية في البرج 22 داخل الحدود الأردنية وقرب الحدود مع سوريا.

حتى كتابة هذه السطور، لم تصدر رواية رسمية من قِبل الجانب الأردني، في حين تحدثت مصادر أردنية عن أن القاعدة العسكرية الأمريكية التي تعرضت للاستهداف لا تقع داخل الحدود الأردنية.

كما نسبت قناة الجزيرة إلى المتحدث باسم الحكومة الأردنية أن الهجوم لم يقع داخل الحدود الأردنية.

ويلف الغموض حول الجهة التي نفذت الهجوم، حيث تحدثت واشنطن سريعًا عن أن الجهة المنفذة هي ما سمّتها ميليشيات تابع لإيران، في حين لم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وفيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مقتل ثلاثة جنود جراء الهجوم، فقد نقلت وكالة رويترز عن مسئول أمريكي (لم تسمه) القولإن إنه من المحتمل ارتفاع الإصابات بالهجوم على عسكريين الأمريكيين، مع وضع 34 تحت الملاحظة.

وتتعرض القواعد الأمريكية في المنطقة للكثير من الهجمات، في ظل الحرب التي يشنها حيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وتقول الجماعات التي تنفذ هذه الهجمات، إن عملياتها تهدف إلى دعم المقاومة الفلسطينية باعتبار أن الولايات المتحدة داعمة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لا سيّما في مراحله الأولى.