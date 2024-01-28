مرشحة حزب المستشار الألماني لخوض الانتخابات الأوروبية تدعو لمكافحة حاسمة ضد الشعبويين اليمينيين

دعت مرشحة الحزب الاشتراكي الديمقراطي بألمانيا لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية لمكافحة حاسمة ضد أي شعبويين يمينيين وضد غلاة المحافظين داخل الاتحاد الأوروبي.



وقالت كاتارينا بارلي، التي اختارها الحزب اليوم الأحد بنسبة 66ر98% خلال مؤتمر موفدين بالعاصمة برلين: "يعد ذلك قرارا للمسار" الذي يتم اتخاذه، وأشارت إلى أن هناك محافظين وليبراليين يسعون لاختزال أوروبا في مجرد سوق داخلية محضة ويسعون لتفكيك لوائح الحماية.



وتابعت بارلي أنه بالنظر إلى تصريحات صادرة من حزب البديل من أجل ألمانيا (إيه إف دي) اليميني المعارض: "آخرون يرغبون في الخروج من الاتحاد الأوروبي.. ويودون بذلك وضع الاقتصاد الألماني في حالة يرثى لها خلال أقصر فترة زمنية".



يشار إلى أنه كان قد تم اختيار بارلي من قبل الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية الأوروبية الأخيرة في عام 2019، وهي تشغل حاليا منصب نائبة رئيس البرلمان الأوروبي.



ووصفها المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم بعد اختيارها بأنها "صوت قوي لأجل أوروبا".



ويعتزم شولتس القيام بدور محوري بالمعركة الانتخابية القادمة في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث من المقرر أن يؤدي دورا مهما لأجل الحزب بجانب بارلي، بحسب تصريحات الأمين العام للحزب كيفين كونرت يوم الخميس الماضي، الذي أوضح أن كليهما سوف يكونا "سويا وجهي المعركة الانتخابية" قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.