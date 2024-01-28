10 آلاف شخص يتظاهرون في ميونخ جنوبي ألمانيا احتجاجا على خطط التقشف الحكومية

تجمع ما يقرب من 10000 شخص في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا اليوم الأحد تحت شعار "يد بيد من أجل بلادنا" للاحتجاج على خطط التقشف الخاصة بالحكومة الألمانية الاتحادية.

وكان المنظمون يتوقعون أن يصل عدد المشاركين في المظاهرة إلى ما يصل إلى 50 ألف شخص.

ودعا إلى هذه المظاهرة تحالف يتكون من مزارعين وعمال حرفيين وأصحاب مطاعم وشركات شحن وموظفين في الخدمة العامة، ورفع متظاهرون لافتات عليها عبارات مثل "لا للاقتصاد الموجه الأخضر" و"هذا أكثر من اللازم. انتخابات جديدة الآن".

وكان المنظمون دعوا المشاركين بشكل مسبق إلى القدوم إلى مكان المظاهرة باستخدام وسائل النقل العام والتخلي عن القدوم بوسائل كالجرارات أو الشاحنات، ومع ذلك شوهد في المظاهرة في ساحة تيرزنفايزه 300 مركبة، وذلك حسبما صرحت متحدثة باسم الشرطة.

يشار إلى أن الإضراب الذي لا يزال مستمرا لدى شركة السكك الحديدية "دويتشه بان" صَعَّب وصول العديد من المشاركين إلى مكان المظاهرة.

ويتظاهر مزارعون في كل أنحاء ألمانيا منذ أوائل يناير الجاري للاحتجاج بشكل خاص على خطط الحكومة الألمانية الرامية إلى إنهاء الدعم المخصص للديزل الزراعي في ألمانيا بشكل تدريجي حتى عام 2026.