الإذاعة الإسرائيلية: لا قدرة على إطلاق سراح المحتجزين دون توسط مصر وقطر‏

قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إنه ليس هناك قدرة لإسرائيل على إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة دون توسط مصر وقطر‏، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، عن الدكتورة ميخال يعاري، الخبيرة في شئون دول الخليج، قولها إن مصر وقطر ليستا دولتين مهمتين فحسب، بل وحاسمتان أيضا بشأن توسطهما بين إسرائيل وحركة «حماس» في ملف الرهائن والأسرى التي تحتجزهم الحركة داخل قطاع غزة.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس السبت، إنه لن يتراجع عن أي كلمة قالها عن قطر، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، حيث قال إن «قطر تستضيف قادة في حماس، وبالتالي يمكنها ممارسة ضغط بخصوص المحتجزين في غزة».

وانتقد نتنياهو، بشدة قطر في تسجيل صوتي نشرته «القناة 12»، الثلاثاء الماضي، خلال لقائه بعائلات الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» في قطاع غزة، قائلا: «أنا لا أشكر قطر لأنني أعتقد أن بإمكانها ممارسة المزيد من الضغوط على حماس».

ورداً على أسئلة أحد الصحفيين حول رفض الرئيس عبد الفتاح السيسي الحديث معه هاتفياً، أجاب نتنياهو: «العلاقات مع مصر تدار بشكل جيد، ومصر لديها الأمور التي تركز عليها وتقلق لصالحها، ونحن نقلق لمصالحنا».

يأتي ذلك فيما كشفت «القناة 13» الإسرائيلية، الأربعاء الماضي، سبب رغبة نتنياهو في محاولة الاتصال بالرئيس المصري، والتي باءت بالفشل.

وقالت القناة نقلاً عن مكتب نتنياهو: «محاولة الاتصال مع الرئيس السيسي كانت على خلفية نية إسرائيل العمل في محور فيلادلفيا»، مشيرةً إلى أن هناك محادثات جادة ومستمرة بين مسئولين إسرائيليين ومصريين كبار.