واردات كوريا الجنوبية من المنتجات البحرية اليابانية تسجل أكبر تراجع العام الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات اليوم الأحد أن واردات كوريا الجنوبية من المنتجات البحرية اليابانية سجلت أكبر تراجع العام الماضي منذ عام 2012.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن بيانات مكتب الجمارك الكوري أظهرت أن كوريا الجنوبية قامت باستيراد أسماك و محار ياباني بقيمة 9ر151 مليون دولار خلال عام 2023 بانخفاض بنسبة 9ر12% مقارنة بعام 2022.

وتعد نسبة الانخفاض هي الأكبر منذ عام 2012، عندما تراجعت واردات المأكولات البحرية اليابانية بنسبة 3ر33% على أساس سنوي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة بعد انهيار محطة فوكوشيما النووية في أعقاب وقوع زلزال وتسونامي خلال عام 2011.

وخلال عام 2013، حظرت كوريا الجنوبية جميع واردات المأكولات البحرية من ثمان مقاطعات يابانية بالقرب من فوكوشيما.