الألمان يقطعون مسافات أطول بسياراتهم خلال 2024

قطع الألمان مسافات أطول بسياراتهم خلال عام 2024 مقارنة بأعوام سابقة.

وبحسب مسح أجري بتكليف من شركة "دي إيه تي" الألمانية المعنية بجمع ومعالجة بيانات واسعة النطاق عن السيارات، فإن ملاك السيارات في ألمانيا قطعوا العام الماضي في المتوسط 12 ألفا و560 كيلومترا، وهي أول زيادة يُجرى تسجيلها منذ عام 2018، عندما بلغ متوسط ​​المسافة السنوية 14 ألفا و920 كيلومترا.

وفيما يتعلق بشراء السيارات الجديدة، تراجعت المبالغ في المتوسط ​​لأول مرة منذ فترة طويلة. وبلغ التراجع 1100 يورو لتصل تكاليف الشراء 43 ألفا و530 يورو في المتوسط مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2023.

وقبل ذلك، ارتفعت الأسعار بشكل مطرد منذ بدء المسح السنوي لتقرير "دي إيه تي". وفي السنوات الثلاث الأخيرة على وجه الخصوص، كانت هناك زيادة كبيرة في الأسعار.

وذكرت الشركة أن النقص الكبير في السيارات انتهى الآن، موضحة أن العدد الكبير من السيارات المعروضة والخوف من فائض الطاقة الإنتاجية حالا دون حدوث زيادة أخرى في الأسعار. وفي المقابل، ظل متوسط ​​الإنفاق على السيارات المستعملة دون تغيير تقريبا، والذي بلغ 18 ألفا و600 يورو، بتراجع قدره 20 يورو فقط مقارنة بمتوسط القيمة في عام 2023.